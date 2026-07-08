Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru - Son Dakika
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Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru

Ankara\'daki tarihi zirve sürerken Rusya\'dan Kiev\'e balistik füze yağmuru
08.07.2026 10:03
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Ankara'da devam eden NATO Zirvesi'nin ikinci gününde Rusya, Kiev'i son bir hafta içindeki üçüncü balistik füze saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Ukrayna hava savunması insansız hava araçlarının büyük bölümünü etkisiz hale getirse de balistik füzeleri durduramadı. NATO Zirvesi kapsamında Trump ile görüşecek olan Zelenskiy'nin ABD'den yeni hava savunma sistemleri talep etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde gözler liderler arasındaki kritik görüşmelere çevrilirken, Rusya'dan Ukrayna'ya yeni bir saldırı haberi geldi.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'e balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Son bir hafta içinde Ukrayna'nın başkentini hedef alan üçüncü saldırının, Ukrayna'nın ABD yapımı hava savunma önleyici füzelerindeki kritik eksiklikten yararlanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

BALİSTİK FÜZELER DURDURULAMADI

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin verilerine göre Rusya, gece boyunca ülkeye 169 insansız hava aracı ve 5 balistik füze fırlattı. Hava savunma sistemleri İHA'ların yüzde 80'den fazlasını etkisiz hale getirmeyi başarsa da, Rusya'nın kullandığı 5 balistik füzenin hiçbirini önleyemedi.

Balistik füzelerin yüksek hızı ve dik uçuş rotası nedeniyle yalnızca ABD yapımı hava savunma önleyicileriyle etkisiz hale getirilebildiği belirtiliyor.

Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru

KİEV'DE CAN KAYBI

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılar nedeniyle Dinyeper Nehri'nin iki yakasında bulunan iki ayrı bölgede depo alanı ve konut dışı bir binada yangın çıktığını duyurdu.

HARKİV DE HEDEF ALINDI

Rusya'nın saldırıları yalnızca Kiev ile sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv de füze saldırısına uğradı. Yerel yetkililer, özel konutlar ile bir kilisede hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru

ZELENSKIY TRUMP'TAN YENİDEN DESTEK İSTEYECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ankara'da devam eden NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin görüşmede, Rusya'nın balistik füze saldırılarını durdurabilmek için ihtiyaç duydukları ABD yapımı hava savunma önleyici füzeleri yeniden gündeme getireceği ifade edildi.

Ukrayna lideri, son dönemde yalnızca bu sistemlerin Rusya'nın balistik füzelerini etkisiz hale getirebildiğini belirterek Washington'dan ilave destek talebinde bulunuyordu.

Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru

TRUMP: SAVAŞ YAKINDA SONA EREBİLİR

Ankara'daki zirve öncesinde hem Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın kısa sürede sona erebileceğine inandığını söyledi. Trump, Ankara'da yaptığı açıklamada, "Bu savaşın umarım yakında çözülebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın devam edeceğini belirterek Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin kalan kısmının da Rusya'ya bırakılmasını talep etmeyi sürdürüyor.

Son aylarda kara harekâtındaki ilerleyişi yavaşlayan Rusya'nın, buna karşılık Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Temmuz ayı başından bu yana yalnızca Kiev ve çevresine düzenlenen saldırılarda 60 kişi yaşamını yitirdi.

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Son Dakika Dünya Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru - Son Dakika

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