Eskişehir'de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü

Eskişehir\'de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü
07.07.2026 10:44  Güncelleme: 10:46
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Eskişehir'de 89 yaşındaki F.K., 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de 4'üncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki F.K. isimli yaşlı kadın, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen sebeple aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü - Son Dakika

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