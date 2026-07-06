Şırnak'ta çekirge istilası: Sürü halinde araçlara takılıyorlar - Son Dakika
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Şırnak'ta çekirge istilası: Sürü halinde araçlara takılıyorlar

Şırnak\'ta çekirge istilası: Sürü halinde araçlara takılıyorlar
06.07.2026 09:32
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Havaların ısınmasıyla Şırnak'ta çekirgeler sürü halinde serin yerlere çıkıyor, araçlar tarafından eziliyor.

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler sürü halinde serin yerlere çıkmak için yola çıkıyor.

Çetin geçen kış şartlarının ardından Şırnak'ta bu sefer de çekirge istilası yaşanıyor. Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan binlerce çekirge, yoldaki araçlara takılıyor. Sürü halindeki çekirgelerin birçoğu araç altında kalarak eziliyor. Bölgedeki vatandaşlar her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürüler halinde görüldüğünü söyledi. Bölge halkı, "Havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler serin yerlere çıkıyor, çıktıkları bölgede de araçlar geçiyor. Sürücüler istemsizce bu hayvanları eziyor. Yüz binlerce çekirge yaylalara çıkıyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Şırnak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta çekirge istilası: Sürü halinde araçlara takılıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta çekirge istilası: Sürü halinde araçlara takılıyorlar - Son Dakika
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