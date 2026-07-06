Şırnak\'ta çekirge istilası: Sürü halinde araçlara takılıyorlar

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler sürü halinde serin yerlere çıkmak için yola çıkıyor.

Çetin geçen kış şartlarının ardından Şırnak'ta bu sefer de çekirge istilası yaşanıyor. Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan binlerce çekirge, yoldaki araçlara takılıyor. Sürü halindeki çekirgelerin birçoğu araç altında kalarak eziliyor. Bölgedeki vatandaşlar her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürüler halinde görüldüğünü söyledi. Bölge halkı, "Havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler serin yerlere çıkıyor, çıktıkları bölgede de araçlar geçiyor. Sürücüler istemsizce bu hayvanları eziyor. Yüz binlerce çekirge yaylalara çıkıyor" dedi. - ŞIRNAK