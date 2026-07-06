Yılan Paniği Hakkari'de - Son Dakika
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Yılan Paniği Hakkari'de

06.07.2026 17:11
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde misafir bekleyen ailenin evine yılan girdi, panik yaşandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde misafir ağırlamak için hazırlık yapan Sönmez ailesinin evine yılan girdi. 

Yılan Paniği Hakkari'de

EVİ HAVALANDIRMAK İÇİN PENCERE AÇMIŞLARDI

Derecik ilçesine bağlı Başkaya mahallesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evde misafir ağırlamak için hazırlık yapan Sönmez ailesi, sıcak hava nedeniyle pencereleri açarak evi havalandırmak istedi. 

Yılan Paniği Hakkari'de

BEKLENMEDİK MİSAFİR PANİĞE NEDEN OLDU

Bir süre sonra odada yılan olduğunu fark eden aile fertleri büyük panik yaşadı. Bekledikleri misafirler yerine evde yılanla karşılaşan aile sakinleri, kendi imkanlarıyla yılana zarar vermeden evden uzaklaştırmayı başardı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı o anlar, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yılan Paniği Hakkari'de - Son Dakika

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