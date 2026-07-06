NATO, Ankara’da gerçekleştirilecek olan kritik zirve öncesinde resmi sosyal medya hesabından özel bir video yayınladı.
Videoda görev alan iki askerin, İngilizce olarak Türkiye ve Ankara hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunduğu görüldü. Paylaşımda özellikle Ankara’nın tarihi ve jeopolitik önemine dikkat çekildi. Zirve öncesi yayınlanan bu video, Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik rolünü ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Nato › Zirve öncesi NATO'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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