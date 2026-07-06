Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği göz dolduran performansla Avrupa transfer piyasasını sallamaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldızın adı özellikle İtalyan kulüpleriyle anılırken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e transfer teklifleri yağmaya başladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun Sanchez için 20 milyon Euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ancak Galatasaray yönetimi bu bedeli oldukça yetersiz bulacağı ve yıldız savunmacı için kapıyı en az 35 milyon Euro’dan açacağı belirtildi.
Como'nun ilgisinin ardından Çizme'nin bir diğer devi Inter de resmen devreye girdi. Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Sanchez’i turnuva boyunca mercek altına alan Inter, 30 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. İtalyan devinin, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek adına Galatasaray yönetimiyle İstanbul’da bir araya gelmek için randevu talep ettiği bildirildi.
Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla tam 45 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, rakip kalelere 2 gol attı.
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek'in telefonları susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler - Son Dakika
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