Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor - Son Dakika
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Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

02.07.2026 17:34
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Küresel ısınmanın etkileriyle mücadele eden Çin'de, şehirlerdeki kavurucu sıcaklığı düşürmek için geliştirilen "çatı yağmur sistemleri" sosyal medyada gündem oldu. Binaların çatılarına kurulan sistemin, ortam sıcaklığını dakikalar içinde 5 ila 8 derece arasında azalttığı belirtiliyor.

Dünya genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ülkeleri alternatif çözümler aramaya iterken, Çin'den dikkat çeken bir teknolojik hamle geldi.

Nüfus yoğunluğu ve betonlaşma nedeniyle kentlerdeki yüksek sıcaklıkla mücadele eden ülkede, "çatı yağmur sistemleri" devreye alındı. Kaydedilen görüntülerde, binaların çatılarına kurulan özel mekanizmalarla yapay yağmurlama yapıldığı görüldü. Geliştirilen bu yenilikçi sistemin, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu saatlerde kentteki hava sıcaklığını hızla dengelemek amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

DAKİKALAR İÇİNDE 5-8 DERECE DÜŞÜYOR

Sistemin çalışma prensibine dair paylaşılan detaylara göre, çatılardan püskürtülen su tanecikleri sayesinde ortam sıcaklığı sadece birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece arasında düşürülebiliyor. Hem yapay bir serinlik dalgası oluşturan hem de binaların dış cephelerini soğutan bu yöntemin, özellikle yoğun kentsel alanlarda klima kullanımını azaltarak enerji tasarrufuna da katkı sağlaması hedefleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Son Dakika

Son Dakika Çin Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor - Son Dakika

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