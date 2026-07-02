Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

DENİZ GÖKTAŞ İÇİN 185 CİMER BAŞVURUSU

Soruşturma kapsamında Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Emniyete götürülen Göktaş'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 2 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Göktaş'ın emniyete götürüldüğü anlar dikkat çekti. Deniz Göktaş, emniyete ters kelepçe takılarak iki polisin eşliğinde götürüldü.