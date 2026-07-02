Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!

Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul\'da!
02.07.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Monaco ile anlaşma sağladığı 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında güçlü bir kadroyla yer almak isteyen Beşiktaş, sol bek pozisyonu için yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştı. 

OUATTARA BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı ekip, Monaco forması giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a getirdi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu 21 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Basın mensuplarına poz veren genç futbolcu, daha sonra havalimanından ayrıldı.

TRANSFERİN MALİYETİ

Foot Mercato'da yer alan haberde; Siyah-beyazlıların bu transfer için Fransız ekibine 8 milyon euro net bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 2 milyon euro değerinde başarı bonuslarının da yer aldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

2023 yılının ara transfer döneminde Amiens kulübünden 2 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Ouattara, geçtiğimiz sezon Fransız devinin formasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi. Takımıyla toplamda 24 resmi maça çıkan genç sol bek, sahada kaldığı 1.363 dakikada takım arkadaşlarına 4 asistlik bir katkı sağladı

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:49
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı Neves, Arjantin ile oynayacakları maçın skorunu verdi
23:19
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
22:19
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi’ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 01:07:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.