Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5'te tarihi son - Son Dakika
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Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5'te tarihi son

Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika\'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5\'te tarihi son
02.07.2026 01:52
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, Senegal'i uzatmalarda 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika, 86 ve 89. dakikalarda Romelu Lukaku ve Youri Tielemans'ın golleriyle geri döndü. Belçika, galibiyet golünü ise 120+5'nci dakikada attı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 tamamlanırken, Belçika uzatmalarda bulduğu golle Senegal'i 3-2 mağlup etti.

SENEGAL 2 FARKLI ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Senegal, 24. dakikada Diarra Mouhamadou'nun golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Senegal, 51. dakikada Ismaila Sarr'ın şık golüyle farkı ikiye çıkarttı. 

BELÇİKA 3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Maçın son anlarında tempo iyice düşmüş, Belçika skoru kabullenmişken mucizevi bir geri dönüş yaşandı. 86. dakikada sahneye çıkan Romelu Lukaku farkı 1'e indirdi. Kalan anlarda baskısını artıran Belçika, 89. dakikada Leandro Trossard'ın asistinde Youri Tielemans'ın kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5'te tarihi son

TURU GETİREN GOL 120+5'TE

İkinci uzatma devresinin 119. dakikasında Tielemans'a yapılan müdahale sonrası hakem VAR monitörüne çağrıldı. İncelemenin ardından Belçika, 121. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Tielemans, 120+5'nci dakikada top ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda Senegal gol için yüklense de skor değişmedi. 

Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5'te tarihi son

BELÇİKA SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte Belçika, tarihi bir zafer elde ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Belçika'nın son 16 turundaki rakibi ABD ile Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak. Senegal ise turnuvaya dramatik bir şekilde veda etti. 

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Son Dakika Dünya Kupası Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5'te tarihi son - Son Dakika

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