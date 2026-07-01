Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı

Kılıçdaroğlu\'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
01.07.2026 06:53
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CHP MYK'nın yeniden belirlediği 35 kişilik Ankara İl Yönetimi listesinde, geçmişte Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili tartışmalarda adı geçen "Gizem Lara" lakaplı Gizem Altunsoy da yer aldı. Altunsoy'un yeni yönetimde görevlendirilmesi kamuoyunda dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 17 Haziran'da CHP Ankara İl Başkanlığı'nı feshetme kararı almıştı.

Dün saat 14.00'te gerçekleştirilen MYK toplantısında ise CHP Ankara İl Yönetimi yeniden oluşturuldu. Açıklanan 35 kişilik yönetim listesinde Gizem Altunsoy'un da yer alması kamuoyunda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı

GEÇMİŞTE TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Gizem Altunsoy'un ismi, yaşamını yitiren CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında sosyal medyada dolaşıma giren iddialarla ilgili tartışmalar sırasında gündeme gelmişti.

Söz konusu iddialar ilk olarak Antalya'da faaliyet gösteren bir yerel haber sitesinde yayımlanmış, Gülşah Durbay'ın şikâyeti üzerine açılan davada haberi yayımlayan Ebru Küçükaydın hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı

YÖNETİM LİSTESİNDE YER ALDI

İddiaların sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin tartışmalarda adı geçen Gizem Altunsoy, daha sonra söz konusu paylaşımları sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

CHP MYK'nın dün belirlediği 35 kişilik Ankara İl Yönetimi listesinde Altunsoy'un da görevlendirilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşah Durbay, Özgür Özel, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı - Son Dakika

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