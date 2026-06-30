TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim

30.06.2026 10:51
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'in Dünya Kupası sonrası yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu ayrıca, milli futbolculara söz verdiği villaların teslim edileceğini ve projeyle ilgili tüm izinlerin alındığını söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası performansının ardından Fatih Terim ile yaşanan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in yaptığı açıklamaları eleştiren Hacıosmanoğlu, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı." ifadelerini kullandı.

"Bu konuda bir adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim." yanıtını verdi.

"ORASI SİT ALANI DEĞİL"

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara hediye edeceğini açıkladığı villalarla ilgili tartışmalara da değindi.

Kamuoyunda Bodrum'da olduğu yönünde haberler çıkan ancak Milas sınırlarında, Mandalya Körfezi çevresinde yer alan projeyle ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim." dedi.

PRİM SİSTEMİNİ DE ANLATTI

Milli takımın Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldiğini belirten Hacıosmanoğlu, federasyon olarak bu rakama 2 milyon dolar daha eklediklerini söyledi.

Toplam primin eleme kadrosuna çağrılan tüm futbolcular arasında eşit şekilde paylaştırıldığını ifade eden Hacıosmanoğlu, daha sonra takım kaptanlarının her futbolcudan belirli bir miktar para toplayarak kendi aralarında yeniden prim dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.

Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim - Son Dakika

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