Altınordu altyapısından yetişen ve sergilediği başarılı grafik ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç kaleci Arif Şimşir, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu.
Bu transferden İzmir temsilcisi Altınordu, 750 bin Eurobonservis geliri elde etti. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre, Altınordu ayrıca oyuncunun gelecekteki olası transferinden yüzde 25 pay alma hakkını da sözleşmeye ekletti. Genç yetenek, 2027'ye kadar olan sözleşmesini karşılıklı feshederek yeni takımına katıldı.
Geçtiğimiz sezon karşı karşıya kaldığı 8 penaltı atışının 7'sini kurtararak "penaltı canavarı" lakabını alan genç file bekçisi, yeni takımıyla kariyerinde önemli bir adım attı.
Son Dakika › Spor › Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu - Son Dakika
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