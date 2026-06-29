Rakip savunmacıların korkulu rüyası olan Haaland, aynada gördüğü kendisinden korktu

Güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla yeşil sahalarda defans oyuncularının adeta korkulu rüyası haline gelmiş durumda olan Manchester City’nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, bu kez ilginç bir video ile gündeme geldi.

AYNADA KENDİSİNİ GÖRÜNCE İRKİLDİ

Sahalarda rakiplerine nefes aldırmayan, her pozisyonda üstünlük kuran dev santrforun yemek yediği sırada aynada gördüğü kendi yansımasından korkup irkildiği görüldü. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.

GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKAYA AİT ÇIKTI

Ancak olayın aslı kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı. Görüntülerin yapay zekaya ait olduğu, videonun orijinalinde Asyalı bir adamın yemek yediği ve kendisini görünce korkup irkildiği ortaya çıktı.