Büyükçekmece'de yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı, hasat edilmeyi bekleyen ekili bir buğday tarlasında aniden alevler yükselmeye başladı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alevleri ve gökyüzüne yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine, kriz noktasına İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, tarlayı saran alevleri kontrol altına alabilmek için dört bir koldan kapsamlı bir söndürme çalışması başlattı.

RÜZGAR YAYILMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bölgedeki hava şartları ise itfaiye erlerinin işini zorlaştıran en büyük etken haline geldi. Etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin alanını genişletme ve komşu tarlalara sıçrama ihtimali bulunuyor.