Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. New Jersey Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 3-0 kazandı.

FRANSA DOLUDİZGİN GİDİYOR

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 74. dakikada Kylian Mbappe ile 53. dakikada Bradley Barcola kaydetti. Mbappe, Dünya Kupası tarihindeki 18. golü, bu Dünya Kupası'nda ise 6. golünü atmayı başardı.

FRANSA'NIN RAKİBİ PARAGUAY

Bu sonuçla birlikte Fransa, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İsveç ise FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Didier Deschamps'ın öğrencileri, son 16 turunda Almanya'yı eleyen Paraguay ile karşı karşıya gelecek.