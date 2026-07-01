Trossard adım adım Beşiktaş\'a doğru

Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Arsenalli futbolcu Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

KULÜBÜ İLE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, Belçikalı yıldız oyuncunun transferi konusunda İngiliz devi Arsenal ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, kulübüyle el sıkıştığı Trossard transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmeye hazırlandığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, takımıyla çıktığı 50 resmi karşılaşmada 8 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.