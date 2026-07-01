İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İran'da dini muhafazakâr kanadın önde gelen isimlerinden din adamı Muhsin Ganberiyan (Mohsen Ghanbarian), eski Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ganberiyan, suikastın cevapsız kalması halinde İran yönetiminin sürekli tehdit altında yaşayacağını söyledi.

"İNTİKAM ALINMAZSA LİDERLER GİZLENMEK ZORUNDA KALACAK"

Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ganberiyan, Hamaney suikastına karşı misilleme yapılmaması durumunda İran'ın yeni dini lideri ve üst düzey devlet yöneticilerinin güvenliğinin hiçbir zaman sağlanamayacağını savundu.

Ganberiyan, "Eğer liderimizin öldürülmesinin intikamını almazsak, mevcut lider ve İslam Cumhuriyeti'nin diğer liderleri her zaman saklanarak yaşamak zorunda kalacak. Bu çok açık." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YU İŞARET ETTİ

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da hedef alan Ganberiyan, İranlı yetkililerin yurt dışı temasları sırasında tehdit edildiğini öne sürdü.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın da hedefte olduğunu iddia eden din adamı, "Cenevre'ye giden yetkililer de bizim gördüğümüz mesajı gördü. 'Anlaşma yapmazsanız ülkenize dönemeyeceksiniz' denildi. Sayın Galibaf artık Netanyahu'nun suikast listesinde." ifadelerini kullandı. Bu iddiaya ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir doğrulama gelmedi.

SUİKAST SONRASI GERİLİM DİNMİYOR

İran devlet medyası, Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak operasyonunda hayatını kaybettiğini resmen doğrulamıştı. Hamaney'in ölümü sonrasında ülkede 40 günlük yas ilan edilirken, İran yönetimi saldırıyı "karşılıksız bırakmayacağını" açıklamıştı.

Suikastın ardından İran'da liderlik değişimi yaşanırken, ülke yönetimi saldırının sorumlularına yönelik misilleme mesajlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da daha önce yaptığı açıklamada Hamaney'in öldürülmesine karşılık vermenin İran'ın "meşru hakkı ve görevi" olduğunu söylemişti.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, İranlı üst düzey isimlerden gelen son açıklamaların Tahran'ın misilleme söylemini canlı tuttuğunu ve Orta Doğu'da yeni bir tırmanma riskini artırdığını değerlendiriyor. Hamaney suikastının ardından başlayan kriz, ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşımış durumda.

Özet: İranlı din adamı Muhsin Ganberiyan, Ayetullah Ali Hamaney suikastının intikamının alınmaması halinde İran'ın yeni lideri ve üst düzey yöneticilerinin sürekli tehdit altında yaşayacağını söyledi. Ganberiyan ayrıca Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikast listesinde olduğunu öne sürdü. Bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.