İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

01.07.2026 06:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İranlı din adamı Muhsin Ganberiyan, Ayetullah Ali Hamaney suikastının intikamının alınmaması halinde İran'ın yeni dini lideri ve üst düzey yöneticilerinin sürekli tehdit altında yaşayacağını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan Ganberiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın da suikast listesinde olduğunu öne sürdü. Bu iddiaya ilişkin İsrail'den resmi bir doğrulama yapılmadı.

İran'da dini muhafazakâr kanadın önde gelen isimlerinden din adamı Muhsin Ganberiyan (Mohsen Ghanbarian), eski Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ganberiyan, suikastın cevapsız kalması halinde İran yönetiminin sürekli tehdit altında yaşayacağını söyledi.

"İNTİKAM ALINMAZSA LİDERLER GİZLENMEK ZORUNDA KALACAK"

Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ganberiyan, Hamaney suikastına karşı misilleme yapılmaması durumunda İran'ın yeni dini lideri ve üst düzey devlet yöneticilerinin güvenliğinin hiçbir zaman sağlanamayacağını savundu.

Ganberiyan, "Eğer liderimizin öldürülmesinin intikamını almazsak, mevcut lider ve İslam Cumhuriyeti'nin diğer liderleri her zaman saklanarak yaşamak zorunda kalacak. Bu çok açık." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YU İŞARET ETTİ

Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da hedef alan Ganberiyan, İranlı yetkililerin yurt dışı temasları sırasında tehdit edildiğini öne sürdü.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın da hedefte olduğunu iddia eden din adamı, "Cenevre'ye giden yetkililer de bizim gördüğümüz mesajı gördü. 'Anlaşma yapmazsanız ülkenize dönemeyeceksiniz' denildi. Sayın Galibaf artık Netanyahu'nun suikast listesinde." ifadelerini kullandı. Bu iddiaya ilişkin İsrail makamlarından herhangi bir doğrulama gelmedi.

SUİKAST SONRASI GERİLİM DİNMİYOR

İran devlet medyası, Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak operasyonunda hayatını kaybettiğini resmen doğrulamıştı. Hamaney'in ölümü sonrasında ülkede 40 günlük yas ilan edilirken, İran yönetimi saldırıyı "karşılıksız bırakmayacağını" açıklamıştı.

Suikastın ardından İran'da liderlik değişimi yaşanırken, ülke yönetimi saldırının sorumlularına yönelik misilleme mesajlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da daha önce yaptığı açıklamada Hamaney'in öldürülmesine karşılık vermenin İran'ın "meşru hakkı ve görevi" olduğunu söylemişti.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, İranlı üst düzey isimlerden gelen son açıklamaların Tahran'ın misilleme söylemini canlı tuttuğunu ve Orta Doğu'da yeni bir tırmanma riskini artırdığını değerlendiriyor. Hamaney suikastının ardından başlayan kriz, ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşımış durumda.

Özet: İranlı din adamı Muhsin Ganberiyan, Ayetullah Ali Hamaney suikastının intikamının alınmaması halinde İran'ın yeni lideri ve üst düzey yöneticilerinin sürekli tehdit altında yaşayacağını söyledi. Ganberiyan ayrıca Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikast listesinde olduğunu öne sürdü. Bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Muhammed Bakır Galibaf, Ayetullah Ali Hamaney, Binyamin Netanyahu, Meclis Başkanı, Ali Hamaney, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Hadi bakalım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş
Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı
AK Parti kampına damga vurdu Erdoğan’dan kurmaylarına “rehavet“ uyarısı AK Parti kampına damga vurdu! Erdoğan'dan kurmaylarına "rehavet" uyarısı
Müge Anlı’da aranıyordu, DEAŞ’a katıldığı ortaya çıktı Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı
Çapkanlar’a dev operasyon 5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı Çapkanlar'a dev operasyon! 5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
CHP itiraz etti, o partinin amblemi silindi CHP itiraz etti, o partinin amblemi silindi

06:35
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
06:18
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
01:45
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor Fransa şimdiden finale göz kırptı
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı
01:24
Trossard adım adım Beşiktaş’a doğru
Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru
00:20
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
23:58
’’Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde öldü’’ iddiası Yaz Yıldırım’dan açıklama var
''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var
23:34
Anlaşma sağlandı Metecan Birsen ezeli rakibe gidiyor
Anlaşma sağlandı! Metecan Birsen ezeli rakibe gidiyor
23:22
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
22:57
Bursa’da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
22:53
Dünya Kupası’nda Viking çılgınlığı devam ediyor
Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor
21:52
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 06:45:37. #7.13#
SON DAKİKA: İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.