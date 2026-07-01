Bugün başlıyor! İşte Türkiye'de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama - Son Dakika
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Bugün başlıyor! İşte Türkiye'de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama

Bugün başlıyor! İşte Türkiye\'de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama
01.07.2026 07:13
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Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren üç önemli uygulama bugün itibarıyla devreye giriyor. Depozito İade Sistemi ile uygun ambalajlar karşılığında 1 lira iade alınabilecek. Zorunlu trafik sigortasında hasar, değer kaybı ve tazminat süreçleri yeniden düzenlenirken, zincir restoranlarda menülerde kalori ve alerjen bilgilerinin gösterilmesi de zorunlu hale geliyor.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren üç önemli düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Depozito İade Sistemi resmen devreye alınırken, zorunlu trafik sigortasında yeni uygulamalar başladı. Zincir restoran ve kafalarda ise menülerde kalori ve alerjen bilgisi dönemi resmen başladı.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ RESMEN DEVREDE

Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşümü artırmak amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Sistem kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçeye depozito iade makineleri kurulacak. Üzerinde "Depozito İade" logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil edilecek.

Vatandaşlar, sisteme uygun ambalajları iade makinelerine teslim ederek her biri için 1 lira depozito bedeli alabilecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında hasar, tazminat ve değer kaybı süreçlerinde yeni uygulamalar başladı.

Araçlarda oluşan değer kaybı artık Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) belirlediği esaslara göre eksperler tarafından hesaplanacak. Hasar başvurusu yapan araç sahipleri ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.

Yeni düzenlemeyle sağlık giderleri teminatına protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de dahil edilirken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplanmasına ilişkin esaslar da güncellendi.

Sigorta şirketleri ise bundan sonra e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS gibi dijital kanallar üzerinden bilgilendirme ve başvuru işlemlerini yürütebilecek.

RESTORAN VE KAFELERDE YENİ UYGULAMA BAŞLADI

Yeme-içme sektöründe de yeni dönem bugün resmen başladı. Ulusal zincir restoranlar, menülerinde yer alan yiyecek ve içeceklerin kalori değerleri ile alerjen bilgilerini müşterileriyle paylaşacak.

Düzenleme ilk etapta zincir restoranlar için zorunlu olacak. Diğer restoranlar 31 Aralık 2026'ya kadar, kafeler ise 2027 yılı sonuna kadar yeni sisteme uyum sağlayacak.

Türkiye, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün başlıyor! İşte Türkiye'de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama - Son Dakika

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