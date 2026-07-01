Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Londra merkezli Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu (OMFIF), toplam yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlığı yöneten 90 merkez bankası, kamu emeklilik fonu ve varlık fonunun katılımıyla hazırladığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Rapora göre, OMFIF'in 2010 yılında araştırmalarına başlamasından bu yana ilk kez merkez bankaları, önümüzdeki 10 yıllık dönemde dolar rezervlerini artırmak yerine azaltmayı planlıyor.

Raporda, ABD'deki siyasi belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin rezerv yöneticilerini dolar varlıklarını yeniden değerlendirmeye yönelttiği belirtildi.

ALTIN REZERVLERİ ARTACAK

Merkez bankaları, doların küresel sistemdeki ağırlığının azalmasına karşı rezervlerini çeşitlendirme stratejisi izliyor. Ankete göre merkez bankalarının net yüzde 30'u, önümüzdeki 1 ila 2 yıl içerisinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

Öte yandan Norveç Kronu ve Yeni Zelanda Doları'nın rezerv para birimi olarak daha fazla ilgi görmeye başladığı ifade edilirken, İngiliz Sterlini'ne olan talebin de arttığı kaydedildi. Euro ve Çin Yuanı ise yapısal sorunlara rağmen rezerv çeşitlendirme aracı olarak portföylerde yer almayı sürdürüyor.

REZERV YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Rapor, rezerv yönetiminde teknolojinin de daha fazla kullanılacağını ortaya koydu. Sabah'ın haberine göre Merkez bankalarının yüzde 66'sından fazlası kısa vadede rezerv yönetimi süreçlerine yapay zekâ entegrasyonunu artırmayı planlıyor.

Kamu fonlarının yatırım tercihlerinde de değişim dikkat çekiyor. Ankete katılan fonların yüzde 38'i gelişmekte olan ülkelere yatırımlarını artırmayı planlarken, gelişmiş ekonomilere yönelik yatırım iştahı yüzde 47'den yüzde 25'e geriledi.

ÇOK KUTUPLU PARA SİSTEMİ BEKLENTİSİ

Araştırmaya katılan merkez bankalarının yüzde 79'u ile kamu fonlarının yüzde 60'ı, küresel para sisteminin çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiğini düşünüyor.

Rapor, önümüzdeki yıllarda merkez bankalarının rezerv yönetiminde doların ağırlığının azalabileceğine, buna karşılık altın, farklı para birimleri ve yapay zekâ destekli yatırım stratejilerinin daha fazla öne çıkabileceğine işaret ediyor.