Gökhan Günaydın grup başkanvekili görevine döndü

(TBMM) - CHP'de mutlak butlan kararının ardından tedbirli olarak disipline sevk edildiği gerekçesiyle grup başkanvekilliği görevinden alınan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, hakkındaki tedbir kararının Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırılması ve buna ilişkin yazının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından grup başkanvekili görevine döndü.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından dokuz milletvekilinin kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesiyle İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, grup başkanvekilliği görevlerinden alınmıştı.

Günaydın, hakkındaki tedbir kararının itiraz üzerine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırılması ve buna ilişkin yazının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından grup başkanvekili görevine geri döndü. Gerekli yazışmaların ulaşmasıyla birlikte Günaydın'ın grup başkanvekili unvanı, TBMM'nin sitesine yansıtıldı.