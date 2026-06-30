Son stand-up gösterisi "Ölü Deniz"in yayınlanmasının ardından hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Soruşturmayla ilgili olarak kendisine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını belirten Göktaş, gelişme olması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.
Göktaş paylaşımında, "Gösterinin tamamı hâlâ YouTube'da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm." ifadelerini kullandı.
Yurt dışına çıkacağı yönündeki iddialara da değinen Göktaş, "Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz." dedi.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.” denildi.
Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş, bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu söylemişti. Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.
Son Dakika › Magazin › Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok - Son Dakika
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