Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok - Son Dakika
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Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Deniz Göktaş\'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
30.06.2026 14:11
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Son stand-up gösterisi "Ölü Deniz" sonrası hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, kendisine resmi bir bildirim ulaşmadığını açıkladı. Göktaş, gösterisinin hala YouTube'da yayında olduğunu belirterek, gelişme olması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini, Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planının bulunmadığını söyledi.

Son stand-up gösterisi "Ölü Deniz"in yayınlanmasının ardından hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soruşturmayla ilgili olarak kendisine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını belirten Göktaş, gelişme olması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

"BANA ULAŞAN RESMİ BİR BİLGİ YOK"

Göktaş paylaşımında, "Gösterinin tamamı hâlâ YouTube'da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm." ifadelerini kullandı.

Deniz Göktaş'tan

"TÜRKİYE DIŞINDA YAŞAMAK GİBİ BİR PLANIM YOK"

Yurt dışına çıkacağı yönündeki iddialara da değinen Göktaş, "Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

"TÜRKİYE'DE OLMAMI GEREKTİREN BİR DURUM OLURSA DÖNECEĞİM"

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş, bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu söylemişti. Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.

Türkiye, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Mizahtan elestiriden sakadan anlamayan toplum 0 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok - Son Dakika
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