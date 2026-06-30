Deniz Göktaş\'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Son stand-up gösterisi "Ölü Deniz"in yayınlanmasının ardından hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soruşturmayla ilgili olarak kendisine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını belirten Göktaş, gelişme olması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

"BANA ULAŞAN RESMİ BİR BİLGİ YOK"

Göktaş paylaşımında, "Gösterinin tamamı hâlâ YouTube'da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DIŞINDA YAŞAMAK GİBİ BİR PLANIM YOK"

Yurt dışına çıkacağı yönündeki iddialara da değinen Göktaş, "Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz." dedi.