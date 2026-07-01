İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli bir kişinin, seyir halindeyken elindeki tabancayı çevredeki vatandaşlara doğru tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde yaşanan olayda şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde meydana geldi. Görüntülerde, motosiklet üzerinde ilerleyen bir kişinin bir süre trafikte beklediği, ardından elindeki silahı kaldırarak çevrede bulunan vatandaşların olduğu yöne doğru tuttuğu görülüyor.

TABANCAYI VATANDAŞLARA DOĞRULTTU

Araç içinden kaydedilen görüntülerde, motosikletli şahsın önce ellerini başına doğru götürdüğü, ardından elindeki tabancayı sağ tarafta bulunan vatandaşların olduğu bölgeye yönelttiği anlar yer aldı.

Şahsın bu sırada motosiklet üzerinde ilerlemeye devam ettiği, çevrede ise çok sayıda vatandaş ve iş yerinin bulunduğu görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde motosikletlinin plakasının da kadraja yansıdığı görüldü. Kısa süre sonra motosikletli şahıs yoluna devam ederek bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

HERKES EMNİYET'İ ETİKETLİYOR

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumları etiketleyerek olayla ilgili işlem yapılması çağrısında bulundu.