Bafra'da trafik kazası: 2 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bulut idaresindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, Samsun'dan Bafra istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında banket dışında park halinde bulunan 16 BEK 785 plakalı çekici ile ona bağlı 16 AUE 519 plakalı yarı römorkun arka kısmına çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Bulut, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Gönül Bulut ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.