Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti - Son Dakika
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Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

29.06.2026 18:58
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Almanya genelinde termometrelerin 40 dereceyi aşmasıyla birlikte, Berlin polisi alışılagelmişin dışında bir uygulamaya imza attı. Normal şartlarda toplumsal olaylara müdahale için kullanılan TOMA'lar, bu kez kavurucu sıcaklardan bunalan halkı ve turistleri serinletmek için sokaklardaydı.

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Almanya’da toplumsal olaylara müdahale için kullanılan TOMA’lar, bu kez sıcak havayla mücadele için sokağa indi. 

POLİS TOMA’LARLA HALKI SERİNLETTİ

Hafta sonu hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı başkent Berlin’de polis, turistlerin ve halkın yoğun olduğu noktalarda toplumsal TOMA’larla su sıkarak vatandaşları serinletti. TOMA’ların su püskürttüğünü gören vatandaşlar ise büyük bir keyifle serinlemeye çalıştı. 

BÜYÜK BEĞENİ GÖRDÜ 

Sosyal medyada tarihi Brandenburg Kapısı önünde TOMA’larla çevreye su sıkılması büyük beğeni gördü.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Almanya, Berlin, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Berlin Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti - Son Dakika

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