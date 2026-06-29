Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Almanya’da toplumsal olaylara müdahale için kullanılan TOMA’lar, bu kez sıcak havayla mücadele için sokağa indi.

POLİS TOMA’LARLA HALKI SERİNLETTİ

Hafta sonu hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı başkent Berlin’de polis, turistlerin ve halkın yoğun olduğu noktalarda toplumsal TOMA’larla su sıkarak vatandaşları serinletti. TOMA’ların su püskürttüğünü gören vatandaşlar ise büyük bir keyifle serinlemeye çalıştı.

BÜYÜK BEĞENİ GÖRDÜ

Sosyal medyada tarihi Brandenburg Kapısı önünde TOMA’larla çevreye su sıkılması büyük beğeni gördü.