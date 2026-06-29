Japonya Milli Takımı’nın büyük turnuvalardaki son dakika şanssızlığı, 2026 Dünya Kupası’nda da yakasını bırakmadı.
Geçmiş turnuvalarda trajik vedalar yaşayan Samuraylar, bu kez son 32 turunda dünya devi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 1-1’lik eşitlikle geçilen maçın uzatma dakikalarında Japonya adeta bir deja vu yaşadı. Brezilya, 90+6. dakikada bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi ve Japonya’yı turnuvanın dışına itti.
2018’de Belçika’ya 90+5’te yediği golle 3-2 kaybeden, 2022’de ise Hırvatistan’a penaltılarla elenen Japonlar, kaderini değiştirmeyi yine başaramadı. Son saniye golüyle bir kez daha yıkılan Japonya podyuma erken veda ederken, Brezilya adını bir üst tura yazdırdı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı - Son Dakika
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