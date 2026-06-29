Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı - Son Dakika
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Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı

Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı
29.06.2026 22:19
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FIFA 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'ya 90+5'te yediği golle 3-2 kaybederek elenen Japonya, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda da son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla kaybederek elenmişti. Bu kez şanssızlığını kırmak isteyen Japonlar, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile karşılaştı. Samuraylar bu kez de 90+6'da yediği golle maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Japonya Milli Takımı’nın büyük turnuvalardaki son dakika şanssızlığı, 2026 Dünya Kupası’nda da yakasını bırakmadı. 

JAPONYA'NIN KADERİ YİNE DEĞİŞMEDİ

Geçmiş turnuvalarda trajik vedalar yaşayan Samuraylar, bu kez son 32 turunda dünya devi Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 1-1’lik eşitlikle geçilen maçın uzatma dakikalarında Japonya adeta bir deja vu yaşadı. Brezilya, 90+6. dakikada bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi ve Japonya’yı turnuvanın dışına itti.

AKILLARA 2018 VE 2022 GELDİ

2018’de Belçika’ya 90+5’te yediği golle 3-2 kaybeden, 2022’de ise Hırvatistan’a penaltılarla elenen Japonlar, kaderini değiştirmeyi yine başaramadı. Son saniye golüyle bir kez daha yıkılan Japonya podyuma erken veda ederken, Brezilya adını bir üst tura yazdırdı.

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Son Dakika Dünya Kupası Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı - Son Dakika

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