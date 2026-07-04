Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Suriye'de geçiş süreci kapsamında, Halk Meclisi'nin üçte birini oluşturan 70 üyenin ataması 1 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edildi. Toplumun farklı kesimlerini ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen listede Mardin Artuklu Üniversitesi'nden dört isim bulunuyor.

ÖĞRETİM ÜYESİ 3 ÖĞRENCİSİ MİLLETVEKİLİ OLARAK ATANDI

Suriye'nin yeniden inşa sürecinde görev yapacak kurucu meclise; MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunlarından Ahmet Zeydan ve aktif eğitimlerine devam eden öğrenciler Mahir Alluş ile Yasir Delwan milletvekili olarak atandı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite mensuplarının Suriye Halk Meclisi'nde görev almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcoşar, "Suriye'de 1 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen 70 kişilik milletvekili listesinde Üniversitemiz mensuplarının da yer alması bizleri gururlandırmıştır. Kurucu mecliste milletvekili olarak görev alan anayasa hukukçusu, Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abdulhamit Alawak; 2026 mezunlarımızdan Sayın Ahmet Zeydan, halihazırda öğrencimiz olan Sayın Mahir Alluş ve Sayın Yasir Delwan'ı Halk Meclisi'ndeki görevleri için tebrik ediyor, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

47 AKADEMİSYEN ATANANLAR İÇİNDE VAR

Suriye Halk Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 kişilik kontenjanda, farklı alanlardan 47 akademisyen ve uzman yer alıyor. Atanan üyeler arasında 17 doktora derecesine sahip isim bulunuyor.

30 AY GÖREV YAPACAKLAR

Anayasa uyarınca 30 ay görev yapacak olan yeni Halk Meclisi, ilk oturumunu 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek. Toplantıda üyelerin yemin etmesinin ardından Meclis Başkanlık Divanı seçilecek ve içtüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak.