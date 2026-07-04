Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok - Son Dakika
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Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok

04.07.2026 13:24  Güncelleme: 13:25
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Burdur'da hastaneye gideceğini söyleyip evden ayrılan, babasıyla son konuşmasında "Kayseri'ye gittim. Kayserili biriyle birlikteyim" ifadelerini kullanan 18 yaşındaki Sudenaz Soylu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Baba Birkan Soylu, psikolojik sorunları ve astımı olan kızının hayatından endişe duyduğunu belirterek yardım istedi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde ailesine 3 gün önce hastaneye gideceğini belirterek evden ayrılan, telefonla arayan babasına ise Kayseri'ye gittiğini söyleyip görüşmeyi sonlandıran Sudenaz Soylu'dan (18) haber alınamıyor. 

Ağlasun'a bağlı Çamlıdere köyünde babası Birkan Soylu ve annesi Tuğba Soylu ile yaşayan Sudenaz Soylu, 2 Temmuz günü Isparta Şehir Hastanesi'ne gideceğini belirterek, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Sudenaz Soylu, saat 16.00 sıralarında telefonla arayan babasına, "Kayseri'ye gittim. Kayserili biriyle birlikteyim" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Telefonunu kapatan kızına ulaşamayan Birkan Soylu, aynı gün jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.

"YAŞIYORSAN BİZİ ARA"

Kızının bulunması için yardım talep eden Birkan Soylu, "Kızım Sudenaz Soylu, Ağlasun İmam Hatip Lisesi mezunu. 2 Temmuz Perşembe günü saat 07.15'te Ağlasun'dan minibüsüne biniyor, Isparta Şehir Hastanesi'nde doktora gidiyor. O günden bu yana haber alamıyorum. Çok huzursuzum. Kızım rahatsız. Hayatından endişe duyuyorum. Eşim ve ben çok üzgünüz. Kızıma sesleniyorum; kızım korkma, gel. Ne olursa olsun annen ve ben senin yanındayız. Yaşıyorsan bizi ara. Gelip seni alalım. Görenlerin, duyanların ihbar etmesini istiyorum. Hayatından endişeliyim. Kızımın psikolojik sorunları vardı, astım hastasıydı" diye konuştu.

Kızından 3 gündür haber bekleyen Birkan Soylu, yerini bilenlerin kolluk kuvvetlerine bildirmesini istedi.

Son konuşmasında
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Ağlasun, Burdur, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son konuşmasında 'Kayserili biriyle birlikteyim' diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Saçinin gözükmemesi çok õnemli 0 0 Yanıtla
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