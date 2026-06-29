Diyarbakır\'da silahlı suç örgütü şebekesi çökertildi: 40 gözaltı

Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütü çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır genelinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde elebaşılığını A.E. isimli şahsın yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütü çökertildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan yapının 16 ayrı eylemi deşifre edilerek bu eylemlere karıştığı tespit edilen 40 şahıs yapılan eşzamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürecinde, ayrıca 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 5 adet şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24"ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 1 şahsın işlemleri ise ikmalen takip edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR