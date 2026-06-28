Kilis\'te yol verme kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Ferid Gügercin (28) hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çınar köyünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçakla, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.