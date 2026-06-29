Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz - Son Dakika
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Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz

Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
29.06.2026 12:52
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Konya'da bir kuyumcuda işe başlayan genç kızın, patronu tarafından içeceğine ilaç katılarak cinsel saldırıya uğradığı ve o anların patronun eşi tarafından kameraya kaydedildiği ortaya çıktı. Mide bulandıran olayda "Adam benle ilişkiye girerken elimi tuttun" mesajı genç kızın yaşadığı çaresizliği gözler önüne sererken karı koca hakkında ağır hapis cezaları isteniyor.

Konya, bir kuyumcu dükkanında yaşanan ve duyanların kanını donduran cinsel saldırı ve şantaj skandalıyla sarsıldı. İşe yeni başlayan genç bir kızın patronu ve patronunun eşi tarafından düşürüldüğü şeytani tuzak, hazırlanan iddianame ile tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

İÇECEĞİNE İLAÇ ATIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İddialara ve soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre olaylar silsilesi, Y.K. isimli genç kızın babasının da tanıdığı M.A.'ya ait kuyumcuda 14 Kasım 2024 tarihinde işe başlamasıyla gelişti. İşe başladıktan kısa bir süre sonra patron M.A., genç kızı hedefine aldı. Sabah'ta yer alan habere göre; M.A.'nın genç kızın içeceğine ilaç kattığı ve kendinden geçen Y.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Olayın en korkunç boyutu ise, bu iğrenç saldırı anında M.A.'nın eşi M.Ş.A.'nın da orada bulunarak o anları cep telefonuyla kaydetmesi oldu.

OTOMOBİLDE DARP EDİLİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kabus dolu günlerin ardından 2025 yılı içerisinde M.A., genç kızı bu kez bir otomobilin içinde darbederek yeniden cinsel saldırıda bulundu. Yaşadığı dehşete daha fazla dayanamayan Y.K., hastaneye giderek darp raporu aldı. Vücudunda tırnak ve darp izlerine rastlandığı belgelenen genç kız, raporla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan M.A., 19 Haziran 2025'te sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak şüpheli, yaklaşık bir ay sonra 18 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KARI KOCAYA AĞIR HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tutuksuz yargılanan patron M.A. hakkında 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eşi M.Ş.A. hakkında ise olaydaki kritik rolü nedeniyle 'nitelikli cinsel saldırıya yardım etme', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAMEYE GİREN KAN DONDURAN MESAJLAR

Soruşturma kapsamında şüpheli M.Ş.A.'nın cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde, söz konusu saldırı anına ait görüntülere rastlanılmasa da silinmeyen mesaj kayıtları gerçeği ortaya çıkardı. İddianameye giren ve genç kızın yaşadığı çaresizliği gözler önüne seren o mesajlaşmalar şu şekilde kayıtlara geçti:

Y.K.'nın şüpheli M.Ş.A.'ya attığı mesaj:

"Adam benle ilişkiye girerken elimi tuttun, gözümdeki yaşlara baksaydın o zaman bazı lafları demezdin, benim gururum yok mu?"

M.Ş.A.'nın bu feryada verdiği yanıt:

"Olmaması gereken çok ağır bir şeydi bu. Suçlu beni yapma Allah aşkına zaten kendimde değilim"

Yine başka bir mesajlaşmada, Y.K.'nın delilleri kastederek "mesajların bende duruyor" demesi üzerine, M.Ş.A.'nın şantaj boyutunu ortaya koyan şu karşılığı verdiği belirlendi:

"Bende de görüntüler"

3. Sayfa, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz - Son Dakika

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