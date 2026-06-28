Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız

Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
28.06.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara yasağının kapsamının genişletileceğini söyledi. Bir kanun taslağı hazırladıklarını söyleyen Memişoğlu, "Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında sigara içme talebini, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir kanun taslağı hazırladıklarını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte sigaranın kamusal alandaki görünürlüğünün en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

"AMAÇ SİGARAYA TALEBİ AZALTMAK"

Bakan Memişoğlu, temel amaçlarının sigara kullanımını sadece kısıtlamak değil, toplumun bu ürünlere yönelik talebini ve kullanma isteğini azaltmak olduğunu belirtti.

"TASLAK METNİ HAZIRLANIYOR"

18 yaş altı denetimlerin sıkılaştırılacağını, mekanların açık/kapalı alan tanımlarının netleşeceğini belirten Memişoğlu, Kanal 7 canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız."

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Son Dakika

Son Dakika Sigara Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Samur Birsen Samur Birsen:
    Bunlar ayakta uyuyor sigara ve uyuşturucu hatta alkol hiç olmadığı kadar arttı.Ben parklarda nadiren gidersem cafelerde oturacak yer bulamıyorum sigara içmediğim için usulsüz içiren işletmeler de arttı çünkü müşteri gelmiyor diye kış bahçesi yarı kapalı gibi uyduruk tanımlar buldular.Minibüste dolmuşta bile tartışıyoruz şöförle vaktin varsa uğraş çoğunlukla iniyoruz arabadan.Millet hiç olmadığı kadar bunlara düştü 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler
Mısır son 32’de İran’ın kaderi diğer gruplara kaldı Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı
İnanılmaz trajedi 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi
Hakan Çalhanoğlu’ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum
Sahil kenarında kahreden son Çırpınarak can verdiği anlar kamerada Sahil kenarında kahreden son! Çırpınarak can verdiği anlar kamerada

18:14
Galatasaraylı Davinson Sanchez’e büyük övgü: Ronaldo’yu futboldan soğuttu
Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu
17:54
Kadir İnanır’a veda Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
17:48
Türkiye’de forma giyen Ryan Mendes’e tecavüz suçlaması
Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması
15:30
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 18:20:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.