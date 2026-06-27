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Sperm Kız Kardeşler Bir Araya Geldi

Sperm Kız Kardeşler Bir Araya Geldi
27.06.2026 11:13
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Natasha, Gemma ve Helen, DNA testleriyle aynı sperm donöründen dünyaya geldiklerini keşfetti.

Natasha, Gemma ve Helen, babalarının kim olduğunu bildiklerine inanarak büyüdüler.

Ancak onlarca yıl sonra, DNA testlerinin ardından, hepsinin aynı sperm donöründen dünyaya geldikleri ortaya çıktı.

1991'de, henüz sperm bağışı ile ilgili kuralların netleşmediği "Vahşi Batı" döneminde dünyaya geldiklerini söylüyorlar.

Kendilerine "sperm kız kardeşler" diyorlar.

İlk buluşmalarını ise "Bir peri masalı gibiydi, çok büyülüydü - sevinç gözyaşları vardı" sözleriyle hatırlıyorlar.

O zamandan bu yana aynı donörden doğan iki kız kardeşle daha bağlantı kurdular. Bunlardan biri İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Natasha Goldstein-Opasiak.

Natasha 21 yaşındayken donör sayesinde dünyaya geldiğini öğrendi ama 31 yaşına kadar DNA testi yaptırmadı.

"Diğer yarımı neyin oluşturduğunu öğrenmek gerçekten çok ilgimi çekiyordu. Kardeşlerimi bulacağımı iç düşünmemiştim" diyor.

"Esasen akrabalarınız olduğunu söyleyen bir e-posta alıyorsunuz. Tam anlamıyla Tinder gibi, eşleştiğinizi söylüyor - işte üvey kız kardeşleriniz."

Helen, Gemma ve Natasha bir ay sonra buluştu.

Gemma "Hep mıknatıs gibi birbirimize çekildiğimizi söylüyoruz" diyor.

"Sanırım Nat ile masaya oturduktan bir dakika sonra aynı şekilde konuştuğumuzu, aynı görüşlere sahip olduğumuzu fark ettik, oldukça garip ama büyülüydü."

Ayrıca daha önce yollarının kesişmeye çok yaklaştığını da öğrendiler.

Gemma ve Natasha, 15 yıl önce Leeds'te aynı üniversitede aynı öğrenci yurdunda kalmışlardı.

Gemma, "Büyürken birbirimize erişimimizin engellenmiş olması çok üzücü, birlikte vakit geçirebilir, doğum günü partilerine gidebilirdik. Bu kadar çok şeyin kaçırılmış olması çok üzücü" diyor.

Üçünün de yaratıcılık gibi benzer özellikleri var. Gemma sanatla, Helen müzikle ve Natasha dansla ilgilenmiş ve üçü de bir dönem öğretmen veya öğretim görevlisi olmuşlar.

"Ben gerçekten yaratıcı bir evde büyümedim ama oldukça yaratıcı bir aileden geldiğimizi biliyorum. Her şey birbiriyle uyumlu, öz değer duygunuz da."

Gemma ve Helen Hicks, Berkshire'da birlikte büyüdüler ve onları büyüten babalarının biyolojik babaları olduğunu düşünüyorlardı.

Yirmili yaşlarının sonlarında, bir sperm donörü kullanılarak dünyaya geldiklerini öğrendiler ama geçmişteki kayıtlar sınırlı olduğu için aynı donörden olup olmadıklarını bilmiyorlardı.

Gemma "O zamanlar sperm bağışı vahşi batı gibiydi ve birçok ebeveyne bebeklerini kendi çocukları gibi büyütmeleri söylendi. Çocuklara gerçeği söylememeleri için şartlandırıldılar" diyor.

Bir DNA testi sadece aynı biyolojik babaya sahip olduklarını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda iki kız kardeşin, yeni kız kardeşleriyle de tanışmasını da sağladı.

Gemma "Fiziksel olarak farklı hissettim, kim olduğumu bilmediğimi hissettim ve yaptığım her küçük şeyi sorgulamaya başladım, bunun genetiğimden kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ettim" diyor.

Otuz beş yaşındaki Helen de yaşadığı ilk şoktan sonra aldığı haberle bir netlik duygusu yaşadı.

"Üzerime çok garip, ezici bir sukunet çöktü, hayatımın bazı noktalarına geri dönüp baktığımda birdenbire her şey benim için çok daha anlamlı hale geldi."

Kız kardeşler daha sonra biyolojik babalarının kim olduğunu öğrenip iletişime geçtiler ve "nezaket ve olumlu bir yaklaşımla" karşılaştıklarını anlattılar.

İngiltere'de bu alandaki denetleyici kuruluş İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Otoritesi (HFAE) Ağustos 1991'de kuruldu.

HFEA, 1991'den beri İngiltere'deki lisanslı klinikler aracılığıyla donör tedavisiyle 85 binden fazla kişinin doğduğunu belirtti.

2005'te İngiliz yasalarındaki bir değişiklik nedeniyle, sperm, yumurta veya embriyo bağışı isimsiz yapılamıyor.

Değişiklikle, yumurta, sperm veya embriyo bağışı kullanılarak dünyaya gelen bir çocuk 18 yaşına geldiğinde, donörünün kimlik bilgilerinin bir kısmını öğrenmeyi ve iletişime geçmeyi seçebiliyor.

Üç kız kardeş şimdi ayrılmaz olduklarını söylüyorlar. Hatta, aynı isimde bir podcast da başlattılar.

Natasha, "Sanırım üçümüz de yalnız hissediyorduk ve bunun hakkında konuşarak cevaplar bulabileceğimizi ve birbirimizi tanıyabileceğimizi düşündük" diyor.

"Bu podcast'i oluşturarak kız kardeşliğimizi kurduk."

Podcast'in kendisini Helen'e daha da yakın hissettirdiğini söyleyen Gemma, "Yetişmemiz gereken çok şey var, tam 30 yıl" diye ekliyor.

Üçlü ayrıca, Natasha'nın üzerinde pek konuşulmayan bir konu olarak tanımladığı donör spermle gebe kalma konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

İnsanlara donör spermle gebe kaldığını söylediğinde "tamamen kafa karışıklığı ve bunun ne anlama geldiğine dair gerçek bir anlayış bulunmaması" durumuyla karşılaştığını söylüyor.

Artık daha iyi kurallar olmasına rağmen, donör spermle gebe kalan tüm çocuklar için hala bir koruma olmadığını söylüyorlar.

Kız kardeşler, kaç tane daha erkek veya kız kardeşleri olduğunu bilmiyor çünkü şu anki, bağışçı başına 10 aile sınırı dünyaya geldiklerinde yoktu.

Gemma "Kuralların olmadığı bir çağda doğduk, şimdi de durum çok farklı değil" diyor.

"Bence bağışçı spermle dünyaya gelen çocukların gelecek nesli için bir ses olabilirsek, umarım bu, bazı ebeveynleri bunu gizli tutma konusunda iyi düşünmeye teşvik eder."

Helen, sperm bağışçılarıyla dünyaya gelen çocukların "tamamen sessiz" olduklarını ve kendisinin ve kız kardeşlerinin "bu durumun doğurduğu sonuçlar konusunda bir ses" olmayı umduklarını söylüyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Sağlık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sperm Kız Kardeşler Bir Araya Geldi - Son Dakika

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