IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

Dünyanın en popüler yayıncılarından biri olan IShowSpeed, yine çok konuşulacak sıra dışı bir yayına imza attı.

ÇİTA İLE YARIŞTI

Kendisini sık sık "dünyanın en hızlı insanı" ilan eden ve hızıyla övünen ünlü fenomen, bu iddiasını kanıtlamak için bu kez bir çitayla kısa mesafe yarışı yapmaya karar verdi.

YARIŞ BAŞLAMADAN SALDIRIYA UĞRADI

Yarış henüz başlamadan korku dolu anlar yaşandı. Başlangıç çizgisinde start verilmesi beklenirken, vahşi çita aniden hamle yaparak IShowSpeed’e doğru atıldı. Çitanın bu ani saldırısı sonucu bacağından yaralanan ünlü yayıncı, sevenlerine büyük bir panik yaşattı.

KAZANAN AZ BİR FARKLA BELLİ OLDU

Bacağındaki yaralanmaya ve yaşanan tehlikeye rağmen pes etmeyen IShowSpeed, kısa bir aranın ardından çitayla olan yarışını gerçekleştirdi. Koşudaki tüm atletik çabasına rağmen dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitanın hızına yetişmeyi başaramadı ve yarışı az bir farkla kaybetti.

''HALA EN HIZLISI BENİM''

Yarış sonrası konuşan ünlü fenomen, "O sadece beni korkutmak istemişti. Ama unutmayın, dünyanın en hızlısı hâlâ benim!" dedi.