IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

28.06.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü sosyal medya içerik üreticisi IShowSpeed, bir çita ile yarışa girdi. Yarış öncesi çitanın hamlesiyle bacağından yaralanan ünlü fenomen, yarışı az bir farkla kaybetti.

Dünyanın en popüler yayıncılarından biri olan IShowSpeed, yine çok konuşulacak sıra dışı bir yayına imza attı. 

ÇİTA İLE YARIŞTI

Kendisini sık sık "dünyanın en hızlı insanı" ilan eden ve hızıyla övünen ünlü fenomen, bu iddiasını kanıtlamak için bu kez bir çitayla kısa mesafe yarışı yapmaya karar verdi. 

YARIŞ BAŞLAMADAN SALDIRIYA UĞRADI

Yarış henüz başlamadan korku dolu anlar yaşandı. Başlangıç çizgisinde start verilmesi beklenirken, vahşi çita aniden hamle yaparak IShowSpeed’e doğru atıldı. Çitanın bu ani saldırısı sonucu bacağından yaralanan ünlü yayıncı, sevenlerine büyük bir panik yaşattı.

KAZANAN AZ BİR FARKLA BELLİ OLDU

Bacağındaki yaralanmaya ve yaşanan tehlikeye rağmen pes etmeyen IShowSpeed, kısa bir aranın ardından çitayla olan yarışını gerçekleştirdi. Koşudaki tüm atletik çabasına rağmen dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitanın hızına yetişmeyi başaramadı ve yarışı az bir farkla kaybetti. 

''HALA EN HIZLISI BENİM''

Yarış sonrası konuşan ünlü fenomen, "O sadece beni korkutmak istemişti. Ama unutmayın, dünyanın en hızlısı hâlâ benim!" dedi. 

Sosyal Medya, Magazin, Güncel, Yaşam, Medya, Çita, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti 20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
TÜİK açıkladı Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?
Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu
Yargıtay’dan emsal karar: Eşinden ’DNA testi’ istedi, bedeli ağır oldu Yargıtay'dan emsal karar: Eşinden 'DNA testi' istedi, bedeli ağır oldu
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Malzemeleri denizden çıkardı, büyücüler peşine düştü Malzemeleri denizden çıkardı, büyücüler peşine düştü

22:11
Dünya Kupası’na veda eden Güney Kore’de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:47
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
21:22
Hakan Çalhanoğlu’na bir kötü haber de kulübü Inter’den
Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den
20:52
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 22:54:59. #7.13#
SON DAKİKA: IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.