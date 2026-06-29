Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar

29.06.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı seminerinde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, illegal sitelerin hedef gözetmeksizin herkese ulaştığını kendi ailesinden verdiği örnekle gözler önüne serdi. Vali Köşger, kumar sitelerinden eşine de tanıtım mesajları geldiğini belirterek, "Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar" dedi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personelleri, toplumu tehdit eden iki büyük tehlikeye karşı alınacak önlemleri anlattı. 

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar, okul idarecileri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminerde, uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının bireysel ve toplumsal zararları gözler önüne serildi. Seminerde konuşan uzmanlar, teknolojik gelişmelerle birlikte dijital ortam ve sosyal medyanın en üst boyuta ulaştığına dikkat çekerek, bu durumun sanal kumar ve uyuşturucuya erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar

"BENİM HANIMI BİLE KUMAR BAĞIMLISI YAPACAKLAR"

Seminerde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, dünya nüfusunun dörtte birinin alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar gibi çeşitli bağımlılıklarının olduğunu ifade etti. son zamanlarda hem dünyayı hem de ülkemizi sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Denizli Valisi Köşger, insanlığın bu tehlikelerin pençesinde yok oluşa doğru gittiğini ifade etti. Daha önceki görev yerlerinde sosyoekonomik durumları çok iyi olan, iyi yetişmiş ve tanınan ailelerin çocuklarının sanal kumar alışkanlığı nedeniyle mal varlığını kaybedip intihara sürüklendiğini dile getiren Vali Köşger, geçmişte kumar gibi kötü alışkanlıklara ulaşmanın ise zor olduğunu ifade etti. Sanal kumar reklamlarının eşinin telefonuna dahi geldiğini ifade eden Vali Köşger, "Şimdi telefonun içinde her şey. Her şey elinizde. Yani neredeyse bizim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar. Nereden tespit ettilerse telefonunu, 'Size şu kadar avans verdik, hadi bir başlayın bir uçtan oynayın.' Algoritmaları da yazmışlar. Önce bir kazandırıyorlar, sonra hafif hafif kaybettirmeye başlatıyorlar ve hızlandırıyorlar. Ona göre bütün mal varlığınız alınıncaya kadar giden bir süreç yaşatıyorlar" dedi.

Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar

"HER BİREYİN UYANIK OLMASI LAZIM"

Toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Vali Köşger, "Sadece kumarla ilgili de değil, uyuşturucu bağımlılığı da dahil diğer bütün süfli işler de dahil çok kolay erişim imkanları ortaya çıktı. Dolayısıyla tehlike çok büyük. Tehlikenin boyutu çok arttı. Biz devlet olarak, emniyet olarak, jandarma olarak, güvenlik güçleri olarak bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar. İşte çeşitli aplikasyonları var, size anlattılar. Bunlarla önlemeye çalışıyoruz vesaire falan filan ama tehlikenin boyutu çok büyük değerli Denizlili hemşehrilerim. Dolayısıyla toplum olarak, topyekun mücadele etmemiz lazım. Okulda öğretmen, okulda idareci müdür, sokakta büyükler, sokaktaki esnaf, sokaktaki sivil toplum kuruluşları, mahallede muhtar, mahalledeki ahali ve tabii ki en başta anne ve babalar bu konuda uyanık olması lazım, mücadele ediyor olması lazım, en başta kendi çoluğuna çocuğuna sahip çıkıyor olması lazım. Kendi çocuğundaki değişiklikleri anbean takip ediyor ve farkında olması lazım. Uyanık olması lazım hepimizin" diye konuştu.

Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELNENİ YAPACAĞIZ"

Uyuşturucu ve sanal kumar sorunun yalnızca Denizli'de değil, yurt genelinde ve hatta dünyada sorun olmaya devam ettiğini ve kötü sonuçlar doğurduğunu dile getiren Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Bu iki sorun her geçen gün sadece ilimizde değil, Türkiye'nin bütün illerinde hatta dünyada yükselen ve sorun olmakta devam eden ve çok kötü sonuçlar doğuran iki tane, psikolojik sonuçlar ve intiharlara kadar giden ve madde bağımlılığı ile ilgili ölümlerle sonuçlanan iki tane çok önemli konu. Bizler bu konuyu işlemek için, bu konuyu sizlere anlatmak için buraya, sizlerle beraber bu toplantıyı Valimizin talimatlarıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik, bu seminerleri gerçekleştirdik. Uyuşturucu ve kumar bağımlılığında esas olan hiç başlamamak. O yüzden sizleri topladık, bu bilgilendirmeleri yaptık. Bizler bu eğitimi verirken şunu amaçladık; sizler bizlerden talep edeceksiniz ne kadar kişi bulursanız bizler bütün Denizli'de ulaşabildiğimiz kadar insanlara; annelere, babalara, ailelere, anne adaylarına bu eğitimleri vereceğiz. Çünkü esas olan hiç başlamamaktır. Başlandığı zaman kurtulması zor oluyor. Biz bu bilinçlendirme faaliyetini yaptığımız zaman bu önleyici bir işlemdir. Bu önleyici faaliyeti yaptırdığı yaptığımız zaman çocuklarımızı, gençlerimizi kumardan ve uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve böylelikle çok daha aşağı düşüreceğiz" ifadeleri kullandı.

Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, Denizli Valiliği, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    O zaman tuz kokmuş demektir 0 0 Yanıtla
  • Celal Esen Celal Esen:
    Sayın valim legal kumar hakkında düşünceniz nedir? Legal kumar Milli Piyango, At yarışı, iddaa bayileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Legal kumarda her dk kumar oynanıyor, biliyor musunuz? 0 0 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    yasa dışı bahis yasak hapis cezası var yasal kumar serbest kredi bile veriyolar oynaman için 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid’in bir numaralı hedefi Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid'in bir numaralı hedefi
150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da 150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
Hakan Çalhanoğlu’na bir kötü haber de kulübü Inter’den Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den
Sosyal medya hesabından paylaştı Lewandowski, Türkiye’de Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi

15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:28:53. #7.12#
SON DAKİKA: Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.