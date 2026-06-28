14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

28.06.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan’da petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişinin öldüğü kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde helikopterin havada dönerek düştüğü görüldü.

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

KAZADA 14 KİŞİ CAN VERDİ

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Öte yandan kaza anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin defalarca döndükten sonra düştüğü görüldü.

Suudi Arabistan, Helikopter, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Suudi Arabistan 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti 20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
TÜİK açıkladı Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?
Gülistan Doku dosyasının kritik ismi Umut Altaş ABD’de ilk kez hakim karşısına çıktı Gülistan Doku dosyasının kritik ismi Umut Altaş ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı

20:17
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid’in bir numaralı hedefi
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid'in bir numaralı hedefi
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
20:09
Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi
Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi
20:02
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
19:56
Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler İşte sebebi
Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:08
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
15:30
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 21:08:43. #7.12#
SON DAKİKA: 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.