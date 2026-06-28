Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.
Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Öte yandan kaza anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin defalarca döndükten sonra düştüğü görüldü.
Son Dakika › Suudi Arabistan › 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada - Son Dakika
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