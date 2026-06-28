Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de - Son Dakika
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Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye\'de
28.06.2026 21:31
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Barcelona'dan ayrılan ve imza atacağı yeni takımı merakla beklenen Robert Lewandowski, Türkiye'de ortaya çıktı. Ailesiyle birlikte tatile gelen Lewandowski, sosyal medya hesabında Antalya'dan fotoğraflar paylaştı. Futbolseverler, Polonyalı oyuncunun Türkiye'ye tatilinin yanı sıra transferi için de gelebileceğini belirten yorumlarda bulundu.

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma imza atacağı dünya futbolunda büyük bir merak konusu olan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski, Türkiye’de ortaya çıktı. 

LEWANDOWSKI ANTALYA'DA

Polonyalı süper yetenek, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Antalya’yı seçti. Sosyal medya hesabından Antalya’nın eşsiz güzelliklerini paylaşan deneyimli forvetin bu hamlesi, Türk futbolseverleri adeta ayağa kaldırdı. 

Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Geleceği henüz netleşmeyen 37 yaşındaki dünya yıldızının Türkiye'ye gelişi, futbolseverler tarafından sadece bir yaz tatili olarak görülmedi ve Lewandowski’nin Türkiye'deki dev kulüplerle transfer görüşmesi yapmak üzere gelmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi. 

Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

GELECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Barcelona'ya veda ettikten sonra adı MLS ve Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılan tecrübeli golcünün, tatilinin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararı vermesi bekleniyor. 

Robert Lewandowski, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de - Son Dakika

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