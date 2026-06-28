150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da - Son Dakika
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150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da

28.06.2026 20:33
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Dünyanın en büyük 38. süper yatı olan, 150 milyon dolar değerindeki 124 metrelik "Golden Odyssey", lüks donanımı ve devasa boyutuyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde Karaada açıklarına demirledi. Devasa boyutu ve lüks donanımıyla dikkat çeken yat, ilçe koylarında ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük süper yatları arasında yer alan yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki "Golden Odyssey", Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarına demirledi.

124 METRE UZUNLUĞUNDA

Bermuda bayraklı 124 metre uzunluğundaki "Golden Odyssey", 2015 yılında Almanya’nın Bremen kentindeki Lürssen tersanesinde üretildi. Çelik gövde ve alüminyum üstyapıya sahip süper yat, sunduğu imkanlarla deniz üzerindeki lüks yaşamın en dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor.

150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da

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Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 38’inci sırada yer aldığı belirtilen süper yatta yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club alanı, asansör, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu, SPA ve sauna gibi birçok özel alan bulunuyor. Yıllık işletme gideri yaklaşık 15 milyon dolar olan yatın 36 misafir ve 76 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da

BİR DÖNEM SUUDİ PRENS’E AİTTİ

Bir dönem Suudi Arabistan’ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Prens Khalid Bin Sultan’a ait olan süper yatın daha sonra satışa çıkarıldığı, yeni sahibinin ise Britanya Virjin Adaları merkezli East Thrive Peace Limited şirketi olduğu belirtildi. Bodrum’un simge noktalarından Karaada açıklarında demirleyen süper yatın bölgede bir süre kalacağı öğrenilirken, yatta kimlerin bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. 

150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da
Kaynak: İHA

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Son Dakika Muğla 150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da - Son Dakika

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