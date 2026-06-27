Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatro grubu yöneticisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akyazı ilçesinde özel bir tiyatro grubunun sahibi olan M.F.Ö. (35) hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayette bulunulması üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.F.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tiyatro Grubu Yöneticisi Cinsel Tacizle Tutuklandı - Son Dakika
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