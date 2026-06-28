Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma töreninin ardından, usta sanatçının cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı. Kılıçdaroğlu cenaze alanına geldiği sırada kalabalık tarafından yuhaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Öte yandan Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenk, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin kapısında kaldı.
Buna karşılık Özgür Özel ile tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahne bölümüne yerleştirildiği görüldü.
Törende yaşandığı öne sürülen bu ayrıntı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak söz konusu çelenklerin yerleşimine ilişkin organizasyon yetkililerinden ya da ilgili taraflardan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Kemal Kılıçdaroğlu › Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş - Son Dakika
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