Erdemli'de 5 Şüpheli Gasp Suçundan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdemli'de 5 Şüpheli Gasp Suçundan Tutuklandı

Erdemli\'de 5 Şüpheli Gasp Suçundan Tutuklandı
29.06.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir kişiyi bıçakla gasp eden 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3 bin 500 TL gasp eden 5 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinde 5 şahıs, bir kişiyi bıçakla gasp etti. Mağdur kişinin altın zincirini ve 3 bin 500 lirasını alan şüpheliler bölgeden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 kişilik grubun peşine düştü. Ekiplerin hassas, titiz ve kamera takipli çalışmalarıyla zanlıların kaçış istikametleri takip edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis özel harekat destekli operasyon yaptı. 3'ü 18 yaşından küçük 5 şahıs adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların gerçekleştirdikleri gasp sonrasında birinin elinde paralar diğerinin elinde içki şişeli anları da kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdemli'de 5 Şüpheli Gasp Suçundan Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hale Coban Hale Coban:
    Yazık be çocuklara.. 3'ü reşit değil demiş.. Ne yapıyorlar bunlar böyle yoldan çıkmışlar ya.. Aileler nerede bunların, okul nerede.. Bıçakla gasp etmişler bir insanı.. Genç nesli bu şekilde kaybetmek çok üzücü.. Polisler iyi yakalamışlar en azından.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:35:36. #7.13#
SON DAKİKA: Erdemli'de 5 Şüpheli Gasp Suçundan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.