İşte memur ve emekli ilgilendiren zam oranları! Yeni maaşlar hesaplandı - Son Dakika
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İşte memur ve emekli ilgilendiren zam oranları! Yeni maaşlar hesaplandı

İşte memur ve emekli ilgilendiren zam oranları! Yeni maaşlar hesaplandı
30.06.2026 14:36
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TÜİK'in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranını kesinleştirecek. Açıklanacak veri, memur ve emeklilerin yanı sıra 25 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı doğrudan enflasyon zammının yüzde 17,81 seviyesine ulaşması öngörülürken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,56 seviyesine ulaşacak. İşte bu oranlara göre zamlı maaşlar...

Yılın ilk yarısına ait son enflasyon verisi olan haziran ayı enflasyonu için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak olan oranlar, Türkiye'de geniş bir kesimin temmuz ayından itibaren alacağı zamlı maaşları ve sosyal yardımları belirleyecek.

Yılın ilk beş ayında gerçekleşen enflasyon oranları (Ocak %4,84, Şubat %2,96, Mart %1,94, Nisan %4,18, Mayıs %1,71) baz alındığında, 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçmişti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60'lık zammı şimdiden kesinleşirken, nihai tablo haziran ayı verisiyle çizilecek.

EKONOMİSTLERİN HAZİRAN BEKLENTİSİ YÜZDE 1,04

Piyasa uzmanlarının ve ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri de şekillendi. Beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyonunun bu beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı doğrudan enflasyon zammının yüzde 17,81 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

İşte memur ve emekli ilgilendiren zam oranları! Yeni maaşlar hesaplandı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 13,56 ZAM YOLDA

Maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı formülüyle hesaplanan memur ve memur emeklileri için de rakamlar netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zammı cebine koyan memurlar, ilk altı aylık enflasyonun bu oranı aşması nedeniyle bir de enflasyon farkı alacak.

Beş aylık verilere göre yüzde 12,41'lik artışı garantileyen memur ve memur emeklilerinin zam oranı, haziran enflasyonunun beklentilere paralel (%1,04) gelmesi halinde enflasyon farkının yüzde 6,13’e yükselmesiyle toplamda yüzde 13,56 seviyesine ulaşacak.

İşte memur ve emekli ilgilendiren zam oranları! Yeni maaşlar hesaplandı

YAKLAŞIK 25 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Temmuz ayında belirlenecek olan maaş katsayıları sadece bordrolu çalışanları ve emeklileri değil, devletten sosyal destek ödemesi alan dar gelirli vatandaşları da doğrudan kapsıyor.

Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi hayati önem taşıyan sosyal destek ödemeleri de açıklanacak oranla birlikte aynı seviyede artırılacak. Bu kritik veri, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısıyla birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşın gelirini doğrudan belirleyecek.

Enflasyon farkı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte memur ve emekli ilgilendiren zam oranları! Yeni maaşlar hesaplandı - Son Dakika

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