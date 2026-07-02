Antalya'da bir çocuk parkında çekilen görüntüler tartışma yarattı. Görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta sarmaş dolaş olduğu ve birbirlerini öptüğü görüldü.
O sırada parkta bulunan bir kadın ise yaşananlara tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
Görüntülerde kadının, "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın." diyerek iki kişiye tepki gösterdiği duyuldu.
Uyarıya karşılık yaşlı erkeklerden birinin ise "Uzatma." diyerek cevap verdiği anlar da kameraya yansıdı.
Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde taraflar arasında kısa süreli sözlü diyalog yaşanırken, olayın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın - Son Dakika
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