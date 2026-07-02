Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların zirve boyunca şehir içerisine girişi yasaklandı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların zirve boyunca şehir içerisine girişi yasaklandı

02.07.2026 08:52
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Ankara Valiliği, NATO Zirvesi için alınan yeni tedbiri duyurdu. Buna göre, yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 05 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecek.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kent genelinde uygulanacak yeni trafik tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla çeşitli ulaşım kısıtlamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR ŞEHRE GİREMEYECEK

Açıklamaya göre yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar Ankara şehir merkezine girişine izin verilmeyecek. Valilik, uygulamanın zirve kapsamında alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde hayata geçirileceğini bildirdi.

GIDA KAMYONLARI İÇİN ÖZEL GÜZERGÂH BELİRLENDİ

Gıda maddesi taşıyan kamyonların ise 6 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 9 Temmuz 2026 saat 05.00'a kadar geliş güzergâhlarına göre Çevre Yolu üzerinden İstanbul Yoluna bağlanarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikametini takip edip Rajiv Gandhi Caddesi üzerinden GİMAT istikametine ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklarından U dönüşü yaparak Toptancı Hali'ne ulaşabilecekleri belirtildi.

İLAÇ VE ACİL MALZEME TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN İSTİSNA

İlaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonların ise 6 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 9 Temmuz 2026 saat 05.00'a kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanarak Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı dışındaki güzergâhlardan geçiş yapabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Ankara Valiliği, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacak trafik düzenlemelerine ve güvenlik tedbirlerine riayet etmelerinin önem taşıdığını belirterek kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Ankara Valiliği, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların zirve boyunca şehir içerisine girişi yasaklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Baydar Murat Baydar:
    ülkede birşeyler oluyor Allah hayırlısını nasip etsin inşallah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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