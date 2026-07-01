Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti - Son Dakika
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Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti
01.07.2026 17:22
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Anahtar Parti yönetim kademesinde yer alan iki üst düzey isim, partilerinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi saflarına katıldı. Katılan isimlerin rozetlerini Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bizzat taktı.

Siyaset gündeminde hareketli dakikalar yaşandı. Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti'nin (A Parti) genel merkez yönetiminde görev alan iki önemli kurmay, mevcut görevlerinden ve partilerinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) geçiş yaptı. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen sürpriz katılım töreniyle, iki üst düzey ismin üyelik işlemleri resmi olarak gerçekleştirildi.

Büyük Birlik Partisi saflarına katılan ve siyaset kulislerinde ses getiren isimlerin, Anahtar Parti genel merkez yönetiminde şu görevleri yürüttüğü bildirildi:

  • Hülya Üstüner (Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Eğitim Politikaları Başkanı)
  • Av. Abdulkadir Kötüce (Anahtar Parti Genel Merkez Hukuk Politikaları Başkan Yardımcısı)
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

ROZETLERİ DESTİCİ TAKTI

BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende kürsüden yapılan anonsla davet edilen Hülya Üstüner ve Av. Abdulkadir Kötüce'ye, üyelik rozetleri Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından bizzat takıldı.

Yeni yol arkadaşlarına başarılar dileyen BBP Lideri Destici, katılım sağlayan isimleri tebrik ederek partiye katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siyasi dengeleri hareketlendiren katılım töreni, rozet takma merasimi ve çekilen anı fotoğraflarının ardından tamamlandı.

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti - Son Dakika
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