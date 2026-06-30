Moloz Dökme Skandalı: Esnafın İsyanı

Hatay'da mobilyacılık yapan esnaf Mehmet Tahir Bozoğlan'a ait boş araziye gece saatlerinde hafriyat kamyonların moloz döktükleri anlar kameraya yansıdı. Arazisini iki kez kendi imkanlarıyla temizleten Bozoğlan, "Yanlışlıkla döktük" sözleri karşısında hayrete düşerken moloz dökenlerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde iş yeri bulunan Mehmet Tahir Bozoğlan, mobilya sektöründe esnaflık yaparak geçimini sağlıyor. Emek verip iş yerini güzelleştirmeye çalışan Bozoğlan, akşam iş yerini kapatıp sabah açtığı esnada arsada moloz yığınları olduğunu fark etti. Moloz yığınlarını kaldırmaları için kepçe kiralayan Bozoğlan, iş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp alanı temizledikten sonra iş yerinin etrafına kamera taktırdı. Bozoğlan, günler geçtikçe moloz yığınlarının arttığını gördü. Kamera kayıtlarını incelerken gerçeği fark eden Bozoğlan, hafriyat kamyonlarının gece saatlerinde araziye gelip molozlarını döktükten sonra uzaklaştığı anları gördü. İş yerini geç saatte kapatarak şahısların araziye moloz dökmesini bekleyen Bozoğlan, moloz döktüğünü gördüğü sürücüyle tartıştı. Sürücüye neden arsaya moloz döktüğünü soran Bozoğlan, hafriyat kamyon sürücüsünün "Yanlışlıkla döktük" sözlerine inanamadı. Hafriyat kamyonlarının sürekli moloz döktüklerini ifade eden Bozoğlan, yetkililerden gerekenin yapılıp, ceza verilmesini istediğini söyledi.

"Gece burası sakin ve kimse olmuyor, iş yerleri kapalı gördükleri için gelip döküp kaçıyorlar"

Kepçe yardımıyla arazisindeki molozları temizlemesine rağmen kamyonların moloz dökmeye devam ettiklerini ifade eden Mehmet Tahir Bozoğlan, "Bu hafriyat şirketleri, kendi imkanlarımızla gördüğünüz gibi biz düzeltiyoruz ama bunlar gece gece gizli gelip burada döküm yapıp kaçıyorlar. Onlar plakalarını da gizliyorlar. Neyse ki biz kamera taktırdık ve bunları tespit ettik. Kamera görüntülerimiz de var ve gerekli yerlere de şikayet ettik. Onlar yolları da yine berbat ediyorlar. O yetmezmiş gibi bir de buraya gelip moloz döküyorlar. İş yerimiz döküm sahasının içinde kalmış ve bunlar parça parça döküyorlarmış. Her akşam gece iş yerleri kapattıktan sonra döküm sahası uzak diye yakın yere döküp döküp kaçıyorlar. Bazen iki veya üç araba geceleri döküp kaçıyorlar. Biz kendi imkanlarımızla kepçe tutuyoruz ve bazen iki defa burayı biz düzelttik. Şimdi gördüğün gibi baktığımızda geri kapattılar. Her iki seferde de en az 5 bin TL bir para koyuyoruz. Kamera görüntülerini de gerekli yerlere verdik. İnşallah bir daha döken olmaz. Kardeşim zaten kamera görüntülerinde görüyorsun. Gece burası sakin ve kimse olmuyor. İş yerlerini kapalı gördükleri için geliyorlar ve döküp kaçıyorlar. Biz de tesadüfen buraya ürün indirmeye geldik ve o şekilde yakaladık. Onları gördüğümüzde 'Allah aşkına kimseye söyleme etme' diye söylüyorlardı ama onlar bizi devamlı yakıyorlar. Onların bahaneleri 'yanlışlıkla döktük' diye savunuyorlar. Hepsi bir yanlışlıkla dökme hikayesidir gidiyor. Halbuki yanlışlıkla değil. Üç beş kuruş mazot fazla yakmamak adına buraya gelip döküp kaçıyorlar. Dükkan sahibi bunu kaldırır mı artık ne yapar umurlarında değil. Tabii burada böyle bir görüntüyü gören müşteri illa ki etkileniyor. Dükkanları aldığımız şekilde içine harcadığımız dekorundan masrafına ayrı ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu molozdan ayrı yolları da berbat ediyorlar. Vallahi talebim gerekenleri yapsınlar. Sadece buraya dökmüyor bu arkadaşlar birçok yere de döküyorlar. Antakya'nın birçok yerinde herkes bunlardan şikayetçi. Bunları yakalasınlar ve en ağır cezayı versinler. İnşallah burayı da bize düzeltirler" dedi. - HATAY