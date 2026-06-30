870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu - Son Dakika
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870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
30.06.2026 10:06
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Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme Alaçatı'da bir eğlence mekanında gelen 870 bin 150 TL'lik hesap sosyal medyada gündem oldu. Tartışmalara yol açan adisyonla ilgili konuşan işletme sahibi Fırat Enuştekin, "Burada yüksek fiyatlardan ziyade müşterinin lüks ve gösterişli tüketimi söz konusu. Masada 49 şişe şampanya ve 2 şişe 18 yıllık viski tüketildi" dedi.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatil beldelerindeki fiyat tarifeleri yeniden Türkiye gündemine oturdu. İzmir'in dünyaca ünlü turizm destinasyonu Çeşme Alaçatı'da bulunan lüks bir eğlence mekanına giden bir grubun ödediği hesap, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta infial oluşturdu. Toplamda 870 bin 150 TL tutan adisyon görseli, kısa sürede binlerce yorum alarak tartışma başlattı. Kimi kullanıcılar fiyatları astronomik bulurken, kimileri lüks segmentteki tüketim için normal olduğunu savundu. Gündemi sarsan adisyonda en dikkat çeken detay ise yalnızca alkollü içeceklerin tutarının 851 bin 800 TL olması oldu.

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Fırat Enuştekin

"YÜKSEK FİYAT DEĞİL, LÜKS VE GÖSTERİŞLİ TÜKETİM"

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından işletme sahibi Fırat Enuştekin sessizliğini bozdu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran hesapla ilgili detaylı bir açıklama yapan Enuştekin, faturanın bu seviyeye ulaşmasının sebebinin mekanın fahiş fiyat politikası değil, masanın tercih ettiği ekstrem tüketim olduğunu vurguladı. Hesabın 851 bin TL'lik kısmının tamamen lüks alkollü içeceklerden oluştuğunu belirten Enuştekin, "Söz konusu masada tam 49 şişe şampanya patlatıldı ve 2 şişe 18 yıllık premium viski tüketildi. Grubun yiyecek bedeli ise 18 bin TL civarındaydı. Dolayısıyla burada işletmenin yüksek fiyat uygulamasından ziyade, müşterinin tamamen kendi tercihi olan lüks ve gösterişli tüketimi söz konusudur" ifadelerini kullandı.

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

"ALAÇATI DÜNYA ÇAPINDA BİR DESTİNASYON"

Çeşme Alaçatı'nın küresel ölçekte ilgi gören, üst segment bir turizm markası olduğunu hatırlatan Fırat Enuştekin, lüks hizmet veren bu tarz müesseselerde zaman zaman bu büyüklükte tüketimlerin yaşanabildiğini dile getirdi. Enuştekin, Çeşme esnafının bölge turizmini ayakta tutmak ve misafirlerine en kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz büyük bir emek verdiğini de sözlerine ekledi.

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Turizm, Çeşme, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu - Son Dakika

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