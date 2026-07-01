Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle - Son Dakika
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Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor\'a transfer olan Samet Akaydin\'den Fenerbahçe için olay hamle
01.07.2026 17:21
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Çaykur Rizespor'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı fotoğraflarının tümünü kaldırdı.

Süper Lig devi Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında serbest statüde bulunan deneyimli stoper Samet Akaydin’ı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen bildirdi. 

SAMET AKAYDİN TRABZONSPOR'DA

Bordo-mavili kulüp, Çaykur Rizespor'dan ayrılan milli futbolcu ile opsiyon hakkı kendilerinde bulunmak kaydıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Anlaşmanın şartlarına göre; Trabzonspor, deneyimli savunma oyuncusuna; 2026/2027 futbol sezonunda 43 milyon 500 bin TL, 2027/2028 sezonunda ise 53 milyon 875 bin TL, 2028/2029 sezonunda da 60 milyon 100 bin TL garanti ücret ödeyecek.

FENERBAHÇELİ FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Karadeniz devine imza atan Samet Akaydin, sosyal medya hesabından eski takımı Fenerbahçe ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. 

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Son Dakika Spor Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle - Son Dakika
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