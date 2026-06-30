Osmaniye'de Keçinin Kulağında Boynuz Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Keçinin Kulağında Boynuz Şaşkınlık Yarattı

30.06.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besici Efe Gönül, yeni aldığı keçinin kulağındaki boynuzu görünce şaşırdı. Veteriner, durumun nadir olduğunu belirtti.

OSMANİYE'de besicilik yapan Efe Gönül'ün (24) yeni satın aldığı keçinin sağ kulağından çıkan boynuz, görenleri şaşırttı. Daha önce birçok sıra dışı doğum ve hayvan gördüğünü söyleyen Gönül, "Bu zamana kadar kulağında boynuz çıkan keçiyi ilk defa görüyorum" dedi.

Kentte hayvancılık yapan Efe Gönül, sabah saatlerinde hayvanlarına yem verdiği sırada kısa süre önce satın aldığı keçinin sağ kulağında boynuz bulunduğunu fark etti. Keçiyi dikkatle inceleyen Gönül, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce dört boynuzlu, alnının ortasında boynuz bulunan, beş bacaklı ve çift başlı doğan hayvanlar gördüğünü belirten Gönül, kulağında boynuz çıkan bir keçiyle ise ilk kez karşılaştığını söyledi. Gönül, "Ömrümde ilk kez böyle bir şey gördüm. Açıkçası ben de şaşırdım. Keçimizi de satmayı düşünüyoruz. Almak isteyen olursa veririz. Antika bir keçi" diye konuştu.

UZMANINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Veteriner Hekim Salih Parlakkılıç, "Keçilerde kulak bölgesinden boynuz benzeri bir yapının gelişmesi son derece nadir görülen bir durumdur. Çoğu zaman embriyonik gelişim sırasında boynuz dokusunu oluşturan hücrelerin normal yerleşiminin dışında gelişmesi, doğumsal gelişim anomalileri, genetik yatkınlık veya erken dönemde meydana gelen doku farklılaşmalarıyla oluşmaktadır. Daha nadir olarak travma ya da kronik doku irritasyonunun da bu tür oluşumların gelişiminde rol oynayabilir. Hayvanın genel sağlığı iyi olsa bile boynuz benzeri bu yapılar büyüdükçe yaralanma, kanama ve enfeksiyon riski oluşturabilir. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşan yetiştiricilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine mutlaka bir veteriner hekime başvurmaları gerekir" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Keçinin Kulağında Boynuz Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:52:34. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Keçinin Kulağında Boynuz Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.