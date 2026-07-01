Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş - Son Dakika
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Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş

Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım\'ın büyük kızının evinde gerçekleşmiş
01.07.2026 17:43
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu, fenalaşarak hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık sonucu yaşama veda eden Derya Gündoğdu'nun Aziz Yıldırım'ın evinde değil, hizmet verdiği ortanca kızı Gülşah Yıldırım Gordi’nin konutunda vefat ettiği belirtildi.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın ortanca kızı Gülşah Yıldırım Gordi’nin evine manikür ve pedikür hizmeti vermek için giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu, aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

AZİZ YILDIRIM'IN DEĞİL, KIZININ EVİYDİ

İlk gelen iddiaların aksine, olayın Aziz Yıldırım’ın kendi ikametgahında değil, kızı Gülşah Yıldırım Gordi’nin konutunda gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, her zaman olduğu gibi randevusuna giden Gündoğdu, merdivenlerden çıktığı esnada birdenbire rahatsızlandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da kadının rahatsızlanarak yere düştüğü anlar tespit edilirken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gündoğdu kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gündoğdu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, yaşanan şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Görgü tanığı olan ev sahiplerinin ve çalışanların ifadelerine başvurulurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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